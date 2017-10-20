Okuldaki çeşme suyu kaçak kuyu suyu çıktı

Konya'da ortaokul öğrencisi 29 çocuk okulun bahçesinde bulunan çeşmeden su içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre olay, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Muhabbet Sokak'ta bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. Okulda, beden eğitimi dersi için bahçede bulunan çocuklardan bazıları ile teneffüse çıkan bazı öğrenciler okulun arka bahçesinde bulunan çeşmeden su içti. Bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi, kusma gibi şikayetlerle rahatsızlanan çocuklar durumu öğretmenlerine bildirdi. Bunun üzerine okula 112 Acil Yardım ambulansı ile polis ekipleri sevk edildi. Okula gelen sağlık ekipleri çocuklara müdahale ederken, 29 öğrenci ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri de okula gelerek çeşmeden su numunesi aldı ve suyu kesti.
Okuldaki çeşmeden su içen ve ağlayan bir öğrenci, beden eğitimi dersinden sonra su içtiklerini belirterek, "Midem bulandı, başım dönmeye başladı. Biz oturuyorduk. Öğretmenimiz geldi, ne oldu diye sordu. Sonra biz de durumu anlattık. Ondan sonra da ambulans çağırdılar" şeklinde konuştu.
DHA'nın haberine göre, KOSKİ'den yapılan açıklamada ''29 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine hemen okula sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, akredite laboratuvarında incelenmek üzere su numunesi aldı. Numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, suyun klorlanmadığını tespit eden KOSKİ ekipleri, suyun şehir şebekesine bağlı olmadığından şüphelenerek tekrar ayrıntılı inceleme yaptı'' denildi.
KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu'nun katıldığı incelemede suyun temin edildiği kuyunun üzerinin bordür taşlarıyla kapalı olduğu belirtilerek, "Yapılan incelemede suyun kendi kuyularından temin edildiği, kuyunun da bordür taşlarla gizlendiği tespit edildi. Hijyenden uzak, kontrolsüz olarak musluklara verildiği görülen suyun, ciddi tehlike oluşturması dolayısıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından okula ait olan kuyu hattı tamamen iptal edildi. Şehir şebekesinden beslenmesi sağlanan okulun, depo ve iç şebekesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı'' ifadeleri kullanıldı.
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