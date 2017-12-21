Konya'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan 35 yıllık gazeteci Tahir Bozkır yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre, Konya'da 35 yıldır gazetecilik yapan 56 yaşındaki Tahir Bozkır'dan 4 gündür haber alınmadı. Bunun üzerine yakınları önceki akşam Selçuklu İlçesi Işıklar Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evine gitti. Zile basmalarına rağmen uzun süre kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla eve giren yakınları Tahir Bozkır'ı kanepede hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, gazeteci Bozkır'ın öldüğü tespit edildi. Birkaç gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Bozkır'ın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. Bozkır'ın oğlunun 2 yıl önce girdiği bir bunalım soncu intihar ettiği, kendisinin de şeker ve tansiyon rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Bozkır vasiyeti üzerine oğlunun yanına defedilecek.

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