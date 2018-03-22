Konya'da 4'üncü katın penceresinden düşen 64 yaşındaki Naşire Kabadayı, yaşamını yitirdi.



DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çocuklarıyla birlikte yaşayan Naşire Kabadayı, evinin penceresinden beton zemine düştü. Dışarıda oynayan çocuklar, Kabadayı'nın düştüğünü görüp, yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kabadayı'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.





Cesedi, otopsi için morga kaldırılan Kabadayı´nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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