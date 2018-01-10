Konya'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, üzerinde 'Her şey çocukların mutluluğu için' yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle'de yaptıkları devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada üzerinde 'Her şey çocukların mutluluğu için' yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin çeşitli uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan, 32 yaşındaki Emrah K. ile 30 yaşındaki Mustafa U. gözaltına alındı. Şüphelilerin poliste daha önceden de uyuşturucu satıcılığından kayıtlarının bulunduğu ve uyuşturucu haplarını il dışından getirdikleri ve Konya'da piyasaya sürmeye çalıştıkları belirtildi.

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Uyuşturucu poşetinde dikkat çeken yazı

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