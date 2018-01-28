Konya'da ailelerine haber vermeden kamp yapmaya giden 6 genç, AFAD ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 18 yaşından küçük 6 genç kış kampı yapmaya karar verdi.

Kamp için gerekli malzemeleri temin eden gençlerden bazıları, ailelerine geceyi arkadaşlarıyla bir camide geçireceklerini söyledi. Gençler daha sonra merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi'ndeki dağlık alanda kamp kurdu.

Çocuklarının camide olmadığını, kampa gittiklerini öğrenen aileler, 6 gencin bulunması için polis ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Ekipler, söz konusu mahallede bulunan sosyal tesisler içindeki ayak izlerini takip ederek, gençleri kurdukları iki çadırda uyurken buldu.

Karşılarında AFAD ekiplerini görünce şaşıran 6 genç, polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Bu sırada gençlerden biri, görevlilere, "Benim ailemin haberi var. Biz kalalım. Yukarıda milyarlık malzemeler var, çalınmasın." dedi.

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