Konya'da bahisle köpekleri dövüştürenler düzenlenen operasyonla yakalandı. Konya'nın merkez Meram ilçesi Çayırbağı mahallesinde toplanan kalabalığın köpek dövüştürdüğü ihbarını alan Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KOM Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa operasyon düzenledi.



İHA'nın haberine göre, köpek dövüşü yapılan alanda toplanan kalabalık güvenlik güçlerini görünce kaçmaya çalışırken, organizatör ve bahis oynamaya gelenlerin çoğu yakalandı.



Alanda dövüştürülen ve sahibi çıkmayan Kangal-Malaklı melezi bir köpek Konya Büyükşehir Belediyesi köpek barınağına teslim edildi.



Jandarma baskınından önce dövüşü izlemeye gelenlerin cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntülerde, köpeklerin acımasızca kavga ettirildiği belirlendi.



Birbirine saldırmaları için yakınlaştırılan köpeklerin kavgasını takip edenlerin, bahis oynadıkları hayvanın kazanması için "Haydi oğlum" şeklinde tezahürat yaptığı görüldü.

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