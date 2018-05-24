Konya Ereğli’de, Atatürk Kültür Parkı piknik alanındaki su kanalında başı ile kolları olmayan, bir kısmı çürümüş bir kadın cesedi bulundu. İlçede market işleten Arif Saçıkaralı, polise cesedin 9 ay önce ortadan kaybolan annesine ait olabileceğini söyledi. Hastaneye götürülen Arif Saçıkaralı, yakınlarıyla birlikte cesedin Alzheimer hastası olan 69 yaşındaki annesi Ayşe Saçıkaralı’ya ait olduğunu teşhis etti.

Gazete Habertürk'ten Meltem Samancı'nın haberine göre Saçıkaralı’nın ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu ve televizyon programlarına çıktığı öğrenildi. Kadının kolları ve başının çürüme nedeniyle gövdeden ayrılmış olabileceği değerlendirilirken, cinayete kurban gidip gitmediği otopsiyle belli olacak.

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