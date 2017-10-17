Konya'da bir Galatasaray taraftarı daha saldırıya uğradı

Cumartesi günü oynanan Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde sarı kırmızılı bir taraftarın daha feci şekilde darp edildiği ortaya çıktı.



Hürriyet'in haberine göre, stat çevresinde Galatasaray formalı ve bireysel olarak Konya Büyükşehir Stadyumu'na giden kişilere saldıran Konyaspor taraftarının bir sarı kırmızılı taraftara daha saldırdığı gün yüzüne çıktı.

Galatasaraylı taraftar

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Üniversite öğrencisi olan Hakan Karaoğlu'nu darp edip, elindeki Galatasaray sweatini yakan 4 futbol magandası yakalanıp gözaltına alınırken bu görüntüler büyük tepki toplamıştı.Bu olay dışında bir Galatasaraylı taraftarın da hastanelik oluncaya kadar Konya'da darp edildiği bu fotoğraf ile ortaya çıktı.