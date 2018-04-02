Konya'da kaporta tamircisi 20 yaşındaki Enes B., sevgilisi 21 yaşındaki S.N.D.'nin iddiaya göre, eski erkek arkadaşı 21 yaşındaki M.K.'nin birliktelikleri sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine intikam almak için plan yaptı. B. arkadaşı Tuğçe D.'nin, M.K. ile sosyal paylaşım sitesi Instagram'da arkadaş olup, buluşmalarını sağladı. Ardından da Enes B., buluşma yerine gelen M.K.'ye, diğer arkadaşı Fatih A. ile saldırdı. M.K.'yi kurusıkı tabancanın kabzasıyla başından yaralayıp, karnından bıçaklayan Enes B. tutuklandı. Tuğçe D. ve Fatih A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DHA'nın haberine göre olay, geçen 21 Mart'ta saat 22.00 sıralarından merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi´nde bir parkta meydana geldi. Enes B.'ye, sevgilisi S.N.D., eski erkek arkadaşı M.K.'nin birliktelikleri sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Sevgilisinin anlattıklarına öfkelenen B., M.K.'den intikam için arkadaşları Tuğçe D. ve Fatih A. ile plan yaptı. Enes B. bunun için de arkadaşı Tuğçe D.'nin, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden M.K. ile tanışmasını sağladı. Tuğçe D., M.K. ile yaklaşık 2 hafta sosyal medya üzerinden sohbet ettikten sonra onu Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir parka buluşmaya davet etti. Parkta bekleyen B. ile yanındaki arkadaşı Fatih A., buluşma noktasına gelen M.K.'ye saldırdı. İddiaya göre Enes B., M.K.'yi tabancanın kabzasıyla vurup başından yaraladı, ardından karnından bıçakladı.
İKİ HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI
Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan M.K., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık iki hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören M.K., polise, Tuğçe D. ile buluşmaya gittiğini ancak tanımadığı iki kişi tarafından saldırıya uğradığını anlattı. Bunun üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri önce Tuğçe D.'yi gözaltına alındı. Tuğçe D. ifadesinde Enes B.'ın sevgilisinin cinsel istismar iddiası üzerine intikam almak için plan yaptıklarını söyledi. Tuğçe D.'nin ifadesinin ardından B. ve olaya karışan oto boyacısı Fatih A. da gözaltına alındı.
İTİRAF ETTİ
Şüphelilerden Enes B., ifadesinde sevgilisi S.N.D.'nin eski erkek arkadaşı M.K.'nin birliktelikleri sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması nedeniyle intikam almak için tuzak kurduğunu söyledi. B., buluşma yerine gelen M.K.'yi önce kurusıkı tabancanın kabzasıyla başına vurarak, ardından da cebinden çıkardığı bıçağı karnına saplayarak yaraladığını itiraf etti.
Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enes B., mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Tuğçe D. ve Fatih A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan M.K. ile ilgili henüz bir işlem yapılmadığı öğrenildi.
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