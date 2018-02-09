Konya'da 30 yaşındaki Halit K., kendisini aldattığını iddia ettiği eşi 31 yaşındaki Asiye K.'yı tabancayla öldürüp, eşinin ilişki yaşadığını öne sürdüğü amcasının oğlu 31 yaşındaki Adem K.'yı da yaraladıktan sonra, başına ateş ederek intihar etti.
DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi kamyon garajında meydana geldi. Ereğli'de oturan kamyon şoförü Halit K., iddiaya göre 3 çocuğunun annesi eşi Asiye'nin cep telefonuna gelen mesajlardan, kendisini yine kamyon şoförlüğü yapan amcasının oğlu evli Adem K. ile aldattığını fark etti. Halit K., bugün eşini de yanına alıp, amcasının oğluyla yüzleştirmek için, arkadaşı Bayrak O. ile birlikte otomobille kent merkezindeki kamyon garajına geldi.
KAMYON GARAJINDA AMCASININ OĞLUNU VURDU
Burada, Halit K. ile Adem K. arasında tartışma çıktı. Yanındaki silahını çeken K., Adem K.'nın başına iki el ateş etti. Adem K. kanlar içinde yere yığıldı. Halit K. ise eşiyle birlikte, geldikleri Bayrak O.'nun otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.
OTOMOBİLDE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Yolda, otomobilde çıkan tartışmada ise Halit K., eşi Asiye'yi başına ateş ederek öldürdü, ardından da tabancayı başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bayrak O. da panikle yakındaki Saman Pazarı yakınlarında aracı durdurup, polisi aradı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem K.'nın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
YASAK AŞKIN İTİRAFI ÜZERİNDEN ÇIKTI
Polis, yaptığı aramada Halit K.'nın üzerinden Asiye K. tarafından yazıldığı tahmin edilen, 'Ben namussuzun birisiyim. Çok kötü bir şey yaptım. Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim. Halitim, sana sevgimi temiz tutamadım. Kimsenin suçu yok, tek suçlu benim. Kendi pisliğimi kendim temizleyeceğim. Ne olur çocuklarıma, guzularıma iyi bakın. Halitim, yemin ederim onu sevmedim. Tek seni sevdim. Tek sana kıyamazdık, tek seni kıskanırdım. Affet beni canım aşkım' yazılı not bulundu.
K. çiftinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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