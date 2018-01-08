Konya'da yol kenarındaki tuvalette tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğrayıp iple domuz bağı yöntemiyle bağlandığını ileri süren 31 yaşındaki Muhammet C.'nin, yalan söylediği ortaya çıktı. C.'nin, yaralama suçundan aldığı adli kontrol kararı nedeniyle polis merkezine gidip atması gereken imzayı atmadığından cezaevine gireceği korkusuyla, tanıdığı iki çocuğa iple kendisini bağlattığı belirlendi.
DHA'nın haberine göre olay, geçen cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.16 yaşındaki Y.B. ve aynı yaştaki K.S., polisi arayıp, Beyşehir'den Konya'ya giderken ihtiyaçlarını gidermek için yol kenarındaki tuvalete girdiklerinde, el ve ayaklarından iple bağlı olan bir kişiyi, yardım isterken bulduklarını söyledi. Olay yerine giden polis, domuz bağı yöntemiyle bağlı olan ve isminin Muhammet C. olduğunu belirten kişiyi kurtardı. C., tuvalete girdiğinde tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradığını belirtip, ''Derbent ilçesinden Konya şehir merkezine gidiyordum. İhtiyacımı gidermek için tuvalete girdim. Daha sonra eve gittiğimde cüzdanımın olmadığını gördüm. Tuvalette düşürmüş olabilirim diye motosikletle yeniden o yere gittim. Tuvalete girdiğimde tanımadığım silahlı kişiler gelip beni dövdü ve iple bağlayıp, motosikletimi alıp minibüsle kaçtı.'' dedi. Y.B. ve K.S. de tuvalete geldiklerinde iple bağlı olan Muhammet C.'yi yardım isterken bulduklarını söyledi.
ÇOCUKLAR İTİRAF ETTİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, karayolu üzerindeki trafik kameralarını inceledi. Polis, Muhammet C.'nin Konya'dan değil, Derbent ilçesinden motosikletle geldiğini tespit etti. Bunun üzerine polis, hastaneden taburcu olan Muhammet C.'nin yeniden ifadesine başvurdu. C.'uni çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, bu kez de onu iple bağlı olarak bulduklarını ileri sürülen çocukların ifadelerini yeniden aldı. Y.B. ve K.S., bu kez ifadelerinde Muhammet C.'yi mahallelerinden tanıdıklarını, yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyip, onun yönlendirmesi üzerine kendisini iple bağlayıp, polise haber verdiklerini anlattı.
DENETİM İMZASINI ATMAMIŞ
Araştırmasını derinleştiren polis, Muhammet C.'nin, yaralama suçundan aldığı adli kontrol kararı nedeniyle polis merkezine gidip atması gereken imzayı atmadığını belirledi. Suçunu itiraf eden C., ''Denetimli serbestliğim var. Daha önce de denetimimi yaktığım için 10 ay cezaevinde yattım. 1 yaşında çocuğum var. Tutuklanırım, onu bir daha göremem diye korktum. O nedenle böyle bir oyuna başvurduk" dedi.
Muhammet C. hakkında, 'suç uydurma ve yalan beyanda bulunma' suçundan da yasal işlem başlatılıp serbest bırakıldı.
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