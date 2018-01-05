Konya'da kimliği belirlenemeyen bir kadın, girdiği mağazada, iş yeri sahibinin eşi Ramazan Uzun'a, "Eşinizi tanıyorum. Onun bilgisi var. Öksüz bir çocuğa hediyeler alacağım. Parasını 1 saat sonra getireceğim" diyerek, 250 liralık çocuk kıyafeti alıp, kayıplara karıştı.
DHA'nın haberine göre olay, geçen 31 Aralık günü saat 16.25 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Çocuk kıyafetleri satan Esma Doğan Uzun'a ait mağazaya gelen 40-45 yaşlarındaki bir kadın, o sırada iş yerinde bulunan Ramazan Uzun'a, "Eşinizi tanıyorum. Onun bilgisi var. Öksüz bir çocuğa hediyeler alacağım. Ücretini 1 saat sonra getireceğim" dedi. Eşi iş yerinde bulunmayan Ramazan Uzun da kadına inanarak, istediğini almasına izin verdi. Kadın, yaklaşık 250 lira tutarındaki çocuk kıyafetlerini alarak kayıplara karıştı.
'BİZİ KANDIRDILAR'
Çocuk kıyafetlerini alan kadını tanımadığını belirten mağaza sahibi Esma Doğan Uzun, olay sırasında çocuğuna bakmak için evine gittiğini ve eşinin de iş yerine gelen müşterilerle ilgilendiğini belirtti. Bu durumu fırsat bilen kadının da iş yerine geldiğini ifade eden Uzun, şunları söyledi:
''İş yerimde eşim duruyordu. 40-45 yaşlarında bir kadın gelerek eşime, 'Eşinizi tanıyorum, üst katta oturuyorum, öksüz bir çocuğa hediyeler alacağım' demiş. Gününün olduğunu ve günde bunları satacağını, bazılarını hediye olarak alacağını söyleyerek 250 liralık çocuk kıyafetlerini alıyor. Eşim arkasını döndüğünde örgü yeleğimin bir tanesini de alıyor, 1 saat sonra ücretini getireceğini söylüyor. 1 saat oldu gelmedi, ertesi gün de gelebileceğini umut ettik, yine gelmeyince karakola giderek şikâyetçi oldum. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Ben buraya gelen hiçbir insana artık güvenemiyorum. Öksüzlerin yetimlerin ismini kötüye kullanarak bunları yapıyor. Kapıya kim gelirse ben zaten yardım yapıyorum."
Şüpheli kadının iş yerine giriş çıkış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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