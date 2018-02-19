Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kuyumcu dükkanına iddiaya göre silahlı bir kişi girdi. Yüzünde kar maskesi oldugu öğrenilen şahıs iş yerinde bulunanları silahla tehdit edip 50’ye yakın bileziği alıp kaçtı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre olay saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına elinde silahla giren soyguncu içeridekileri etkisiz hale getirip 50’ye yakın altın bileziği alıp kaçtı.



Polis ekipleri kısa sürede bölgede ve soyguncunun kaçtığı güzergahta önlem aldı, araştırmalara başladı. Olay yerinde inceleme yapan ve iş yerinde bulunanların ifadelerini alan polisin, kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. Şahsın yakalanması icin 30'a yakın polis ekibinin bölgede çalışma yaptığı öğrenildi.

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