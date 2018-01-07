Konya’da kişi veya kişilerce boş bir arsadaki tuvalete domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edilen genç adam, tuvalete gitmek gitmek isteyen iki çocuk tarafından bulundu.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi Konya-Beyşehir yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde henüz plakası belirlenemeyen bir araç içerisindeki kişi veya kişiler, henüz belirlenemeyen bir sebeple domuz bağı yöntemiyle bağlanan M.C.’yi (31) kullanılmayan tuvalete bırakarak olay yerinden kaçtılar.



İHA'nın haberine göre, M.C., akşam saatlerine kadar olay yerinde kaldı. Beyşehir’den otostop çekerek bir tır ile Konya’ya gelen K.S. (16) ile Y.B. (16) tuvalete gitmek için tırdan inerek yol kenarındaki boş araziye gitti. Bu sırada M.C.’nin yardım çığlıklarını duyan iki arkadaş 2 kilometre uzaklıktaki uygulama yapan trafik polislerine durumu bildirerek yardım istedi. Ekipler, kısa sürede olay yerine giderek M.C.’yi bağlı olduğu yerden kurtardı. Uzun süre boyunca aç ve susuz kalan genç adam, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ŞOFÖR 'BAŞIMA BELA ALAMAM' DİYEREK GİTTİ"

M.C.’yi bulan çocuklardan Y.B., “Polis ağabeylere haber verdik sonra buraya gelerek kurtadık. Biz arkadaşımla buraya geldik, ses gelince korktuk yola tekrar kaçtık. Bizi Beyşehir’den getiren şoför ben başıma bela alamam diyerek gitti." dedi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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