Konya'da emekli gurbetçi eşini öldürüp intihar etti

Konya'da, emekli gurbetçi vatandaş, 60 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

İHA'nın haberine göre olay, saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci kat balkonundan aşağıya bir kişinin atladığını gören komşuları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, balkondan atlayan şahsın Almanya'dan emekli 60 yaşındaki M. K. olduğunu belirlerken, yaşam belirtisi bulunan yaşlı adam ambulansa alındı. M. K. hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

EVE GİRİLİNCE CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Adrese gelen polis ekipleri inceleme yaptığı sırada yan apartmandan bir kadının balkonda kan izleri olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri eve girebilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ikinci kat balkonuna merdiven uzatmasıyla polis ve itfaiye görevlisi balkondan eve girdi. İçeriye giren görevliler oturma odasında M. K.'nın 60 yaşındaki eşi E. K.'yı boğazından bıçaklanmış vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E. K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde, balkonda ve şahsın düştüğü yerde incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.