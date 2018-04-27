Konya'da, eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle spor salonu sahibi 46 yaşındaki Reşit Aydın'ı bıçakla öldürdükten sonra tutuklanan 36 yaşındaki Uğur K., konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, kendini atletiyle asarak, yaşamına son verdi.



DHA'nın haberine göre, Uğur K.'nın, çarşamba günü, tutuklandıktan sonra konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu. K.'nın, kendini atletiyle asarak, yaşamına son verdiği belirlendi. Reşit Aydın'ın öldüğünü, cezaevine girdikten sonra öğrendiği belirten K.'nın, psikolojisinin bozulduğu ileri sürüldü.



Uğur K.'nın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

O ANLAR KAMERADA

Spor salonu sahibi Reşit Aydın'ın eşine mesaj attığını gören Uğur K., yanında getirdiği bıçakla Reşit Aydın'ı göğsünden bıçaklamıştı. Kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle yaralanan Reşit Aydın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Spor salonundaki saldırı anı ve yaşanan arbede ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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