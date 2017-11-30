Konya'da eski eşini göremeyen adam baldızının dükkanını kurşunladı

Konya'da 10 gün önce işyerlerini kundaklayan kiracısını av tüfeğiyle ayaklarından vurup yaraladıktan sonra serbest kalan bir kişi, bu kez de boşandığı eşini göremeyince baldızının dükkanını kurşunladı.

İHA'nın haberine göre olay, 05.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Pirebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Halil Ö., babası Mustafa Ö. ile tartışırken kendilerini ayırmak isteyen kiracıları Mehmet K.'ya tepki gösterince kiracısı tarafından bıçaklandı. Hastaneden taburcu olan kiracısı Mehmet K.'yı evinin penceresinden sokakta gören Halil Ö., kiracısının üzerine av tüfeğiyle ateş etti. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Halil Ö., vurduğu kiracısının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.



9 EL ATEŞ ETTİ

Halil Ö., bu kez de sabah erken saatlerde Karatay ilçesindeki baldızının evine giderek boşandığı eşiyle görüşmek istedi. Ancak bu görüşmeyi eski eşi reddedince Halil Ö., baldızının kuaför dükkanına gelerek yanında bulunan av tüfeğiyle işyerinin camlarına ateş etti. Polis ekipleri işyerine 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan Halil Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Halil Ö., Hacı Fettah Mahallesi'ndeki evinde polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Halil Ö.'nün emniyete getirildiği sırada kendini görüntüleyen gazetecileri görünce "Yine mi kameraya çıktık ya" demesi dikkat çekti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.