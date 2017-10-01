Konya'da 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de ağır yaralandığı kazada, araç sürücüsünün kazadan dakikalar önce kaza yaptığı yolda çektiği videosunu sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Tramvay durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 KP 798 plakalı otomobil önce ağaca daha sonra elektrik direğine çarpmış ve alev alarak patlamıştı.
Kazada kimliği belirlenemeyen sürücü ile İbrahim Tat ile İbrahim Serin yanarak can vermiş, Emre S. ve kaza sonrası bir ağacın altında bulunan Necdet K. ise ağır yaralanmıştı. Kazadan sonra hayatını kaybeden sürücünün ise 22 yaşındaki Mehmet Büyükuyanık olduğu belirlendi.
ÖLMEDEN HEMEN ÖNCE KAZA YAPTIĞI YOLDAN VİDEO PAYLAŞMIŞ
Kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Büyükuyanık'ın kaza yapmadan hemen önce sosyal medya hesabından video paylaştığı ortaya çıktı. Büyükuyanık'ın çektiği 12 saniyelik video da kaza yaptığı aracın içinden İstanbul Caddesini ve aracının içini gösterdiği ortaya çıktı. Mehmet Büyükuyanık'ın sosyal medya hesabından 200 kilometre hız yaptığı videoları paylaşması da dikkat çekti.
Sürücü Mehmet Büyükuyanık, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dün Musalla Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.
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Misafir 4 dakika öncehız öldürür , emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın sizin arkanızda sevenlerinizin olduğunu unutmayın...00
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Misafir 15 dakika önceyazık gençlik kan kaynıyor allah rahmet eylesin00