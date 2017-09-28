Konya'da, çocukluğundan beri göz kapağı fonksiyonlarını yerine getiremeyen 28 yaşındaki İbrahim Şimşek, bacağından alınan bağ dokusu kullanılarak yapılan operasyon sayesinde sağlıklı görme yetisine kavuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Akatekin, hastanın göz kapağı düşüklüğü şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Yapılan muayene sonucunda gözün üst göz kapağını kaldıran kasların hiç çalışmadığının tespit edildiğini belirten Akatekin, "Hastanın bu rahatsızlığa bağlı olarak baş pozisyonu bozulmuştu. Ameliyat olmadan önce etrafını görebilmek için başını devamlı yukarıya kaldırmak zorundaydı. Aynı zamanda sağa sola bakabilmek için de yine başını hareket ettirmek durumunda kalıyordu" diye konuştu.

"DAHA RAHAT İLETİŞİM KURABİLECEK"

Operasyonda hastanın bacağından alınan bağ dokusunu göz kapağına naklettiklerini anlatan Akatekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce göz kapağını hiç kaldıramayan hastamız, ameliyat sonrası normal duruşuyla bile karşıya bakabiliyor. Sadece ayrıntılı görebilmek için kaşlarını kaldırması yeterli oluyor. Operasyonun ardından göz kapağında iz kalmazken, dokuyu aldığımız bacak bölgesindeki kısım da çok küçük olduğu için orada da rahatsız edici bir iz bulunmuyor. Hastamız psikolojik olarak çok rahatladı. Zaman içerisinde başın pozisyonu normal konuma gelecek ve bu sayede insanlarla daha rahat iletişim kurabilecek."Akatekin, zaman zaman bu tür vakalarla karşılaştıklarını ifade ederek, "Bazen tek bazen de çift göz kapağında düşüklük sorunuyla karşılaşabiliyoruz. Hastaların çoğu bu rahatsızlığın tedavi edilemez, çözümsüz bir sorun olduğunu düşünüyor. Bu şekilde hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Böyle düşünmeleri yanlış. Sağlık kuruluşlarına başvurduklarında, göz kapağı düşüklüğü hangi seviyedeyse ona uygun operasyon yapılabiliyor" dedi.

"HEP GÖZLERİMİN DÜZELMESİ İÇİN DUA ETTİM"

İbrahim Şimşek ise çocukluğundan beri bu hastalıkla mücadele ettiğini, ameliyattan sonra kendisi için yeni bir hayatın başladığını aktardı.Rahatsızlığı nedeniyle sağa sola bakabilmek için başını çevirmesi gerektiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:"Ameliyattan sonra çok rahatladım. Önceleri hiç ümidim yoktu. Fakat doktorumuz beni cesaretlendirince dünyam bir anda değişti. Eskiye oranla çok daha rahatım. Psikolojik açıdan çok sıkıntılar yaşadım. Arkadaşlarımdan, yakın çevremden bile uzak durmaya çalıştım. Artık toplumda görünüşüm garip karşılanmıyor. Çok sevdiğim bir kız arkadaşım vardı. Görünüşüm nedeniyle ayrıldık. Hep gözlerimin düzelmesi için dua ettim. Çok şükür doktorumuz başarılı bir operasyonla sağlığıma kavuşturdu. Artık çok mutluyum. Şimdi kimse benimle dalga geçmiyor."