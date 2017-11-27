Konya'da kaçak yaban keçisi avına 16 bin lira ceza

Konya'nın Derebucak ilçesinde, koruma altındaki türlerden yaban keçisini avladığı tespit edilen 3 kişiye 16 bin lira ceza kesildi.

AA'nın haberine göre, Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, kaçak yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Üçkuyular mevkisinde gördükleri bir aracın lastik izleri üzerine bölgede inceleme yaptı. Yaban keçisini vurup, derisini yüzdükten sonra araçlarına taşıyan A.E, M.Ö. ve B.E, suçüstü yakalandı. Kaçak avlanan şüphelilere, toplam 16 bin lira ceza uygulandı.

Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında 3 avcının yaban keçisiyle birlikte suçüstü yakalandığını belirterek, bu kişiler hakkında cezai işlem uygulandığını söyledi.

Yaban keçilerinin Toroslar’ın doğal güzelliklerinden biri olduğuna dikkati çeken Şener, bunların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı. Şener, kaçak avcılığın önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.