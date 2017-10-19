Tıbbi Onkoloji Bölümünde tedavi gören Serdar Çağlar, kanseri yendiğini ailesinin düzenlediği pastalı sürpriz kutlamada öğrendi.

İHA'nın haberine göre; Konya'da yaşayan 29 yaşındaki Serdar Çağlar'a 2011 yılında akciğer kanseri teşhisi konuldu. Aylar süren tedavinin ardından iyileşen Çağlar, 2016 yılında yapılan kontrollerde kanserin nüksettiğini öğrendi. Tedavi için Konya'dan Gaziantep'e gelen Çağlar, kendini Tıbbi Onkoloji Bölümü doktorlarına emanet etti. 4 ay süren başarılı kemoterapi tedavisinin ardından değerlerinin iyiye gittiğini öğrenen ailesi, hastane çalışanları ile bir kutlama yaptı. Serdar Çağlar, üzerinde "kutlamaya değerdi, çünkü Alk'sı pozitifti'' yazılı pastayı görünce kanseri yendiğini anladı. Büyük sevinç yaşayan Serdar Çağlar sürpriz kutlama için ailesine ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Kemoterapi tedavisinin de sona erdiğini belirten Çağlar, "Tıbbi Onkoloji Bölümü doktorlarına ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, bana hasta olduğumu hiç hissettirmediler. Ailem ve doktorlar sayesinde yaşama daha sıkı sarıldım'' dedi.