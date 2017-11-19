Konya'da karakol bahçesinde dehşet! 13 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuğu vurdu

Konya'da aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri, birbirlerini şikayete gittikleri polis merkezinin bahçesinde karşılaşınca kavga etmeye başladı. Kavgada 13 yaşındaki Y.C.K., yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek, karşı taraftan 14 yaşındaki E.C.Z. ile 29 yaşındaki G. Y.'yi yaraladı.

DHA'nın haberine göre; Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı caddesindeki Köprübaşı Polis Merkezi bahçesinde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan iki ailenin fertleri, kısa süre önce birbirlerinin evlerine tüfekle ateş edildiğini iddia ederek şikayette bulunmak amacıyla Köprübaşı Polis Merkezi'ne geldi. Polis merkezinin bahçesinde karşı karşıya gelen iki ailenun fertleri, burada tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, ETRAFA ATEŞ AÇILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla kavgalı oldukları ailenin üzerine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.C.Z karnı ve koltuk altından, teyzesi G.Y.'yi de sol kolundan yaralandı. Kanlar içinde saldırıdan kaçıp kurtulmak isteyen E.C.Z., polis merkezi bahçesinin dışındaki kaldırımda yere yığıldı. Polis merkezinde bulunan polisler hemer harekete geçerek, şüpheli Y.C.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Acı içinde kaldırımda ambulans bekleyen E.C.Z.'ye ilk müdahaleyi de polisler yaptı.

İki yaralı, çağrılan ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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