Konya'nın Ereğli ilçesinde apartmandaki hissesini müteahhitte vermediği için komşuları tarafından baskı gördüğünü öne sürerek toplantıyı basıp, 3'ü komşusu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp, yaraladığı 1 kişinin de beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki Cem Küççüktürk, tutuklandı. Küççüktürk'ün ifadesinde, "Çok mutlu oldum. Rahatladım. Müteahhitleri öldüremediğim için pişmanım" dediği öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, Ereğli'de Rasim Erel Caddesi'ndeki 4 katlı, 8 daireli bir apartmanın 3'üncü katında annesi ile birlikte oturan çiftçi Cem Küççüktürk'ün komşuları, binanın yıkılıp 7 katlı yapılması için müteahhitler Arda Sezen ve ortağı Erhan Kabak ile anlaştı. Binadaki evler boşaltılıp, yıkılmaya başlandı. Bu duruma karşı olan Küççüktürk, evini tahliye etmedi.
15 GÜN ÖNCEDEN PLAN YAPMIŞ
Komşularının 6 Ocak günü binanın yıkımı için müteahhitin ofisinde toplantı düzenleneceğini 15 gün önceden öğrenen Cem Küççüktürk, arkadaşı çiftçi Savaş Kaynak'a daha çok mermi ateşlediği için 10 bin liraya kalaşnikof siparişi verdi. Küççüktürk, 6 Ocak günü sipariş verdiği silahı almaya gittiğinde Kaynak, kalaşnikof yerine 3 pompalı tüfek verdi. Buna sinirlenen Cem Küççüktürk, "Ben sana 10 bin lira verdim. Sen bana 1000 liralık tüfek veriyorsun" diyerek Kaynak'ı pompalı tüfekle öldürüp, cesedini de su kuyusuna attı.
ÇAMURLU KIYAFETLERLE GELİP KEŞİF YAPTI
Savaş Kaynak'ı öldürdükten sonra üzeri çamurlu kıyafetlerle toplantının yapılacağı müteahhitin ofisine giren Cem Küççüktürk, müteahhitlere tarladan geldiğini, kıyafetlerini değiştirip avukatıyla geri geleceğini söyledi. Kıyafetlerini değiştirip tekrar ofise gelen Küççüktürk, 10 kişinin bulunduğu iş yerinde komşuları Müslüm Gök, babası İbrahim Gök ile Şaban Kurtsal ve ağabeyi İsmail Kurtsal'aateş açtı. Toplantıda bulunan müteahhitler Arda Sezen, Erhan Kabak ile diğer komşular ve çalışanlar kaçarak kurtuldu. İbrahim Gök ile kardeşler İsmail ve Şaban Kurtsal olay yerinde öldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Müslüm Gök'ün beyin ölümü gerçekleşti.
Olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olan Cem Küççüktürk, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'ÖLDÜRMÜK İSTEDİĞİM HERKES OFİSE GELMEMİŞTİ'
Küççüktürk, ifadesinde, binanın yıkılıp yeniden yapılması için hisselerini devretmediğinden komşuları tarafından baskı gördüğünü,bu nedenle de katliamı gerçekleştirdiğini iddia etti. Cem Küççüktürk, katliamı kalaşnikofla yapmayı da planladığını itiraf ederek, silahı getirmediği için önce arkadaşı Savaş Kaynak'ı öldürdüğünü sonra da çamurlu kıyafetleriyle ofise gidip keşif yaptığını söyledi. Küççüktürk, ''Öldürmek istediğim herkes ofise gelmemişti. Ben de çamurlu kıyafetlerimi değiştireceğim diyerek oradan ayrıldım" diye konuştu.
'ÇOK MUTLU OLDUM'
Katilamı gerçekleşmeden öncede annesinin el ve ayaklarını öpüp vedalaştığını belirten Küççüktürk'ün ifadesinde, "Olaydan önce tüm sevdiklerimle vedalaştım. Annemin elini öpüp, ayaklarına kapandım. Hiç pişman değilim. Çok mutlu oldum. Rahatladım. Tek pişmanlığım müteahhitleri öldüremedim. Onları öldürmediğim için pişmanım" dediği öğrenildi.
MÜTEAHHİT: SIFIR DAİRE VE 350 BİN LİRA TEKLİFİ REDDETTİ
Saldırıdan yara almadan kurtulan müteahhit Arda Sezen (39), Cem Küççüktürk'e, sıfır daire ve para teklifinde bulunduklarını ancak kendisinin kabul etmediğini ileri sürdü. Yaşananları anlatan Sezen, şöyle konuştu:
''Biz Cem Küççüktürk ile anlaşma aşamasındaydık. Daha önce kendisine bitmiş bir daire veya 350 bin lira para teklif ettik. Ama o hiçbirini kabul etmedi. Olaydan önceki gün akşam beni aradı, 'Sabah avukatımla geleceğim' dedi. Sabah geldiğinde kıyafetleri çamurluydu. 'Tarladan geliyorum üzerimi değiştirip geleyim, komşulara ayıp olmasın' dedi. İlk geldiğinde silah yoktu. Hatta üzerinde silah olmadığını göstermek için kabanını çıkardı. Sonra silahla gelip ofise girer girmez ateş etmeye başlayıp katliamı yaptı. İlk olarak oturan komşularını hedef aldı. Herkes kaçmaya başladı. Çoğumuz arka kapıdan kaçarak canımızı kurtardık.''
'3 BİN DÖNÜMLÜK ÇİFTLİĞİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR' İDDİASI
Müteahhit Arda Sezen, Küççüktürk'ün dairesinin hissesini verdiği takdirde kardeşleri arasında mal paylaşımı sorunu yaşanabileceğini ileri sürdü. Sezen, ''Babasından kalan 3 bin dönümlük çiftliği var. Kentsel dönüşüm yapacağımız evi bize verdiği takdirde kardeşler arasında mal paylaşımı gerçekleşecekti. Bu mal paylaşımıyla beraber babasından kalan çiftliği de zorunlu olarak kardeşleriyle paylaşacaktı. Orayı kaybetmek istemediğini düşünüyorum'' dedi.
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