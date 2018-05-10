Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden tesadüfen geçen Kulu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Önder Gönen yaptı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Meltem Samancı'nın aktardığı bilgilere göre kaza, saat 19.30 sıralarında Konya'nın Kulu ilçesi Meteoroloji kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki T.T. yönetimindeki otomobil ile 33 yaşındaki H.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. T.T.'nin kullandığı araç yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler ile 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Konya'da düzenlenen bir sağlık toplantısından dönen Kulu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Önder Gönen ve Hastane Müdürü Burhan Çiftçi yaptı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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