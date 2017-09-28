Konya'da Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan Alaeddin Cami’deki türbede, geçmiş yıllarda yapılan temizlik ve restorasyon sırasında iddiaya göre, köpeklerin türbeye girip poşete bırakılan kemiklerden bazılarını almasıyla karışan Selçuklu sultanları 2'nci Kılıçarslan ve 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev'in kemikleri, belirlenip yeniden defnedildi.



DHA'nın haberine göre, defin işlemi, sultanların cenazeleri yeniden İslami usullere göre hazırlanıp Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Partili 2 milletvekili ve üst düzey bürokratların katıldığı, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazıyla gerçekleşti.



Konya'da tarihi Alaeddin Camii, kent merkezinin ortasında bulunan 'Alaeddin Tepesi' diye bilinen höyüğün üzerinde yer alan ve Selçuklu Sultanı 1'inci Rükneddin Mesud'in son zamanlarında başlayan 2'nci Kılıçarslan devrinde inşaatına devam edilen, Sultan 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1221 yılında tamamlanarak ibadete açıldı.





Caminin bahçesinde bulunan türbede Selçuklu Devleti'nin sultanlarından; 1'inci Sultan Mesud, 2'nci Kılıçarslan, 2'nci Rükneddin Süleyman, 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, 1'inci Alaeddin Keykubat, 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev, 4'üncü Kılıçarslan, 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev'in cenazeleri bulunuyor. Cenazeler ise 'Zir-i zemin' olarak adlandırılan zemin altında, yer seviyesinin aşağısında bulunan bir odaya defnedilmiş.



KEMİKLERİ KÖPEKLER ALMIŞ



İddiaya göre geçmiş yıllarda türbenin restorasyon ve temizliği yapıldığı sırada işçiler, sultanların kemiklerini sandukaların altındaki mezarlardan çıkartıp poşetler içine koydu. Ancak gece açık bırakılan havalandırma bölümlerinden içeri giren köpekler ağzı açık bırakılan poşetlerdeki sultanların kemiklerinden bazılarını alıp kaçtı. Ertesi sabah durum fark edildi. Şans eseri kemikler Alaeddin Tepesi çevresinde ve biraz ilerisindeki şimdiki Kültür Parkı'nda çevresinde saçılmış halde bulunup toplandı.





İKİ SULTANIN KEMİKLERİ BELİRLENİP YENİDEN DEFNEDİLDİ



Alaeddin Cami'nde 2014 yılında yeniden restorasyon çalışması başlatıldı. Halen devam eden çalışmalar kapsamında geçmiş yıllarda karıştığı ileri sürülen ve yıllarca bekletilen kemiklerden, Sultan 2'nci Kılıçarslan ve oğlu 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev'in kemikleri kafataslarından yola çıkılarak tespit edildi. Tespitin ise bilimsel yöntemlerle, tarihi belgelerde yüz ve kafa yapısı, o dönemlerdeki yara ve benzeri belirleyici özellikler sayesinde yapıldığı öğrenildi. Sultanların birinde ise siyanüre benzer bir zehirin tespit edildiği ileri sürüldü.





TÜRBEDE GİZLİ CENAZE NAMAZI

Belirlenen 2 sultanın cenazeleri, geçen 28 Temmuz'da yeniden İslami usullere göre hazırlanıp Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Partili 2 milletvekili ve bazı üst düzey bürokratların katıldığı, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazıyla yeniden defnedildi. Türbede bulunan diğer 6 sultanın kemiklerinin akıbeti ise sır gibi saklanıyor. Konu ile ilgili Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bilgi vermekten kaçındı.

CAMİ BAHÇESİNDEKİ ESKİ MEZAR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK



Alaeddin Camii'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarında caminin bahçesinde sultanların türbelerinin yakınında zamanla yıkılmış ve unutulmuş Osmanlı dönemine ait türbe ve mezar yerinin de yeniden aslına uygun şekilde ortaya çıkartılacağı öğrenildi.

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