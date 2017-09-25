Küçük Hamza yaşam mücadelesini kaybetti

Konya'da oynarken süs havuzuna düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki Hamza Öncüer, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz 18 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Hamza Öncüer, oynadığı sırada süs havuzuna düştükten sonra kalbi durmuş, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahale ile hayata tutunmuştu. Yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen küçük Hamza, hayati tehlikeyle acil servis yoğun bakımında tedavi altına alınmıştı. Küçük Hamza tedavisinin 5. gününde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Hamza, önceki gün kılınan cenaze namazının ardından merkez Karatay ilçesinde toprağa verildi.