Konya'da cinayet büro ekipleri, 14 yıl önce kuru sıkıdan bozma tabancayla öldürülen bir kişinin katil zanlısının, bu olaydan 10 ay sonra babasını benzer silahla öldürdüğü gerekçesiyle 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan Şahin B. olduğunu ortaya çıkardı.

İHA'nın haberine göre olay, 29 Ağustos 2004 günü saat 12.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hacıveyiszade Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami önünde tezgah üzerinde bul-kazan olarak tabir edilen çekilişten yaptıran halk arasında niyetçi olarak bilinen 27 yaşındaki Çetin Kalaycı tezgah önünde kimliği belirlenemeyen zanlı tarafından kuru sıkıdan bozma tabancayla göğüs kısmından vurularak öldürüldü. Olay üzerine çalışma yapan polis ekipleri, olay yerinde 1 adet kuru sıkı tabancaya ait kovan buldu. Ayrıca Çetin Kalaycı'ya yapılan otopsi esnasında ise vücudundan 1 adet dökümden yapılma bilye tarzı çekirdek çıkartıldığı öğrenildi. Yapılan tüm çalışmalara rağmen cinayet çözülemeyince dosya kapandı.

TABANCA CİNAYETİ AYDINLATTI

Cinayetin üzerinden 14 yıl geçtikten sonra geçmişe dönük dosyaları ele alan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetleri çözmek için özel ekip kurarak çalışmalarına başladı. Cinayet büro ekipleri, geçmiş yıllarda Çetin Kalaycı'nın öldürülmesinde kullanılan ve namlusu açılarak bilye şeklinde mermi atan tabancaya dönüştürülen kuru sıkı tabancadan bozma silahla işlenmiş yaralama ve cinayet gibi olayları incelemeye aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından 16 Haziran 2005 yılında Mevlüt B.'nin olayın yaşandığı tarihte 18 yaşında olan oğlu Şahin B. tarafından aynı tarz, dönüştürülmüş bilye atan bir ateşli silahla öldürüldüğünü tespit etti. Her iki cinayet olayında da kullanılan silahların benzerliğinden yola çıkan ve çalışmalarını Şahin B. üzerinde yoğunlaştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Çetin Kalaycı'nın öldürüldüğü tarihten bir gün sonra çalıntı bir motosikletle Antalya iline kaçtığını belirledi.

Cinayet büro ekipleri, babasını öldüren Şahin B.'nin ailesi ve yakın çevresinden topladığı bilgiler doğrultusunda Çetin Kalaycı'yı da öldürdüğü ortaya çıkardı. Polis ekipleri, babasının öldürdükten sonra cezaevine giren ve yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden çıkan şüpheli Şahin B.'i teknik takibe alınarak hareketlerini izlemeye başladı. Yapılan teknik takibin ardından Şahin B.'nin uyuşturucu satıcısı da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalarını tamamlayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şahin B.'yi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte dün Meram ilçesinde bulunan evinde yakalanarak gözaltına aldı. Şahin B.n'in evinde yapılan aramada ise 2 adet tabanca, 1 adet tüfek ve çok sayıda mermiyle 725 paket satışa hazır esrar, 12 gram kokain ve bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

BABASINI, KENDİSİNİ POLİSE TESLİM EDECEK DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Şahin B., emniyette alınan ifadesinde 14 yıl önceki cinayeti itiraf etti. Şahin B., "Olay günü halasının oğlu ile eski fuar alanında gezerken Hacıveyis Cami önünde 'Niyet' tabir dilen tezgahtan çekiliş yaptım. Açtığım kartların boş çıkması üzerine sinirlenerek birkaç kez daha çekmek istedim. Tezgah sahibi Çetin Kalaycı buna izin vermeyerek bana birkaç kez tokat attı. Bu sırada yanımda bulunan kuru sıkıdan bozma tabanca ile şahsa 2-3 el ateş ettim ve olay yerinden kaçarak uzaklaştım. Olaydan sonra babamın evine gittim. Sonra ise Antalya'ya kaçtım. Tekrar Konya'ya geldiğimde babam Mevlüt B. beni polise ihbar edeceğini söylemesi üzerine babamı da benzer bir kuru sıkı tabanca ile öldürdüm" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından şubeden çıkarılan şüpheli Şahin B. gazetecilerin neden öldürdün sorusuna, "Çocuktum bilmiyordum" diyerek cevap verirken babanı neden öldürdün sorusuna ise, "kazayla" cevabını verdi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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