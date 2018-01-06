Konya'da öfkeli komşu dehşet saçtı

Konya'nın Ereğli ilçesinde komşularıyla toplantı halinde olan müteahhilerin bürosunu pompalı tüfekle basan C.K., 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlı 1 emlaçıyı da öldürüp su kanalına attıktan sonra teslim oldu. Saldırganın "Müteahhitler defalarca gelip apartmanı yıkıp yerine yenisini yapacaklarını söylediler. Ben ve apartman sakinleri önce karşı çıktık. Müteahhitle anlaştıklarını duyunca öfkelendim. Amacım hepsini öldürmekti. Emlakçıyı da aracı olduğu için öldürdüm" dediği öğrenildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre olay Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir inşaat müteahhitlik bürosunda meydana geldi. İddialara göre kentsel dönüşüm projesi kapsamında Müteahhit A.S ve ortağı E.K anlaştıkları apartman sakinleri ile kendilerine ait inşaat bürosunda toplantı için bir araya geldi. Toplantı sırasında yine aynı apartmanda oturan ancak, müteahhitler ile anlaşmaya ikna edilemeyen C.K. pompalı tüfekle yaklaşık 10 kişinin bulunduğu büroyu basarak ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişiden 3'ünün olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ağır yaralanan 1 kişi ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında müteahhitler A.S ile E.K.'nın büronun arka kapısından kaçarak ölümden kurtuldukları öğrenildi.
BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜĞRÜP TESLİM OLDU
Katliamın ardından kendisine ait otomobille olay yerinden kaçan C.K. yine apartman komşusu olan bir kişiyi de Akhüyük mahallesinde pompalı tüfekle öldürdü. Şüpheli son cinayetten sonra polisi arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dedi. Verilen adrese giden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın otomobilinde, 2 pompalı tüfek ile 1 av tüfeği bulundu.
"MÜTEAHHİTLE ANLAŞTIKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜM"
C.K'nın verdiği ilk ifadesinde "Müteahhitler defalarca gelip apartmanı yıkıp yerine yenisini yapacaklarını söylediler. Ben ve apartman sakinleri önce karşı çıktık. Ardından aynı apartmanda oturduğumuz diğer daire sahipleri müteahhitle anlaştılar. Buna çok öfkelendim onlarla defalarca konuşup bu işten vazgeçmelerini söyledim. Kabul etmediler. Bugün son toplantıyı yapıp imza atacaklarını duydum. Amacım hepsini öldürmekti. Ama olmadı. Olay sonrası kendime ait otomobil ile kaçıp apartman sakinlerini komşularla tanıştırıp bu olaylara sebep olan emlakçı Savaş Kaynak'ı buldum. Ona da ateş ettim yere yığıldı. Su kanalına attım. Müteahhitlerle anlaştıkları için çok öfkelenmiştim. Aklım başımdan gitmişti' dediği öğrenildi. Öte yandan evli 3 çocuk babası Savaş Kaynak'ın cesedi bir su kuyusunda bulundu. Zanlı adliyeye sevk edildi.
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