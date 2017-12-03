Konya'da Muzaffer Ökten'in bacağından alınan kemik göğsüne nakledildi!

Konya'da Muzaffer Ökten (76), kalp yetmezliği ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle 7 ay önce gittiği bir hastanede açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından Ökten'in göğüs kafesinin ön duvarındaki kemikte enfeksiyon meydana geldi. Bunun üzerine özel bir hastanede tedavi altına alınan Ökten'in, sol bacağındaki fibula (baldır) kemiği alınıp göğüs ön duvar kemiğine uygun bir şekilde kesilip, metal plakalarla desteklenerek göğüs kafesi bölgesine yerleştirildi.
DHA'nın haberine göre; 5 çocuk babası memur emeklisi Muzaffer Ökten, kalp yetmezliği ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle 7 ay önce gittiği özel bir hastanede açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra Ökten'in ameliyat bölgesinde enfeksiyon meydana geldi. Vücutta oluşan iltihabın dışarıya akması üzerine Ökten, bu kez başka bir hastaneye gitti. Burada tedavi altına alınan Ökten'in göğüs ön duvarındaki kemiğin tamamen enfeksiyon kaptığı tespit edildi.
AYAKTAKİ FİBULA KEMİĞİ ÇIKARTILIP GÖĞSÜNE TAKILDI
Muzaffer Ökten'in, sol bacağındaki fibula (baldır) kemiği alınıp göğüs ön duvar kemiğine uygun bir şekilde kesilip, metal plakalarla desteklenerek göğüs kafesi bölgesine yerleştirildi. Eski sağlığına kavuştuğunu belirten Muzaffer Ökten, ''Kalp ameliyatının ardından enfeksiyon başladı. Bunun için ilaç tedavisi oldum. Ama son zamanlar çok kanama yaptı. Kanamayı durduramadık. Doktor bey bir kontrol etti. Bu kemiklerin temizlenmesi lazım dedi. Bizde olursa olsun dedik. Ameliyattan sonra iyiyim. Kendi ihtiyaçlarımı gidebiliyorum" diye konuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Serdar Özkan, şunları söyledi: ''Muzaffer Bey, yaklaşık 7 ay önce kalp kapak replasmanı yapılan bir hastamız. Ameliyattan sonra, ameliyat bölgesinde enfeksiyon gelişmesi nedeniyle dışarıya doğru ciltten bir iltihap akıntısı şikayetiyle bize geldi. Şikayetleri yaklaşık 6 ay devam eden hastamızın yaptığımız tetkiklerde göğüs ön duvarındaki kemiğin tamamen enfekte olduğunu tespit etmemiz sonucunda ameliyata karar verdik. Ameliyatta bu enfekte, iltihaplı kemik tamamen çıkartıldı. Kemiği çıkarttığımız yere ayaktan aldığımız kemik parçasını metal plaklarla göğüs ön duvarına yerleştirerek ameliyatı tamamladık. Bu ameliyat teknik olarak dünyada yapılan ilk vaka. Daha önce yapılmış bu tür vakalar var, ancak ameliyat tekniği olarak ilk kez bu teknikle bir ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyat yaklaşık 1 ay önce tamamlandı. Hastamı tedavisi tamamlanıp taburcu ettik. Şu anda hastanın iyileşme süreci halen devam etmekte. Sağlığına kavuştu."
"ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK"
Dr. Özkan, bu tip rahatsızlıklarda hastaların ölüm riskinin yüksek olduğunu belirterek, ''Hastamızda olduğu gibi enfeksiyon kapma olasılığı nadir görülen bir tablodur. Ancak nadir görülmesine rağmen hastalığa bağlı ölüm oranı yüksektir. Yükse 80´lere varacak kadar yüksektir. Hastamızın ek hastalıkları şeker, kalp yetmezliği, hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu gibi durumlarında olması bu tür riskleri daha da artırmaktadır. Biz bütün riskleri göze alarak hastamızın yaşam kalitesini düzeltmek maksadıyla bu ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat başka şekillerle de yapılabilirdi. Hasta için en uygun olanı kendi kemiğini kullanarak yapmaktı. Çünkü kadavradan kemik almak gibi bir imkanımız mevcut değildi. Kullanılabilir en uygun kemikte bacakta bulunan fibula ismi verilen kemikti. Bu kemiği ortopedi doktorumuzla birlikte çıkarttıktan sonra enfekte olan çıkartılmış kemiğin yerine o kemiği modifiye ederek metal plaklar eşliğinde yerleştirdik. Şu anda hastamızın iyileşme süreci sağlıklı bir şekilde devam etmektedir'' dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.