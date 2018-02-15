Konya'da, kendisine selektör yaptığı gerekçesiyle tartıştığı sürücünün otomobiline çarparak kaçan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan TIR sürücüsü, aracındaki "kükreyen aslan" figürü sayesinde polis ekiplerince yakalandı.



Merkez Selçuklu ilçesi Genç Osman Caddesi Kavşağı'nda 3 Şubat'ta yaşanan olayda, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Dönmez, yolun karşısındaki otomobilde bulunan arkadaşına selektör yaptı. Bu aracın yanında duran plakasız TIR'ın sürücüsü 32 yaşındaki Oruç K., kendisine selektör yaptığını düşündüğü Dönmez'e tepki gösterdi. Aracından inerek TIR sürücüsünün yanına giden Dönmez ile Oruç K. arasında tartışma başladı.



Sinirlerine hakim olamayan Oruç K, aracını Dönmez'in otomobilinin üzerine sürdü. Oruç K, önce Dönmez'in aracına, daha sonra arkasındaki iki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Hafif şekilde yaralanan araçlardaki 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

KÜKREYEN ASLAN FİGÜRÜ ELE VERDİ



Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hasar gören TIR'ın tamir ettirilmesi ihtimali üzerine bir hafta boyunca kamyon garajında araştırma yaptı ancak sonuca ulaşamadı. Bunun üzerine vatandaşların olay anında çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, TIR'ın şoför kapısında "kükreyen aslan" figürü olduğunu, ön camının alt kısmında da beyaz şerit bulunduğunu belirledi.



Araştırmasını bu yönde derinleştiren ekipler, MOBESE kameralarından olaya karışan ve kapısında "kükreyen aslan" figürü bulunan TIR'ın plakasını tespit etti. TIR'ın, olaydan sonra İzmir'e gittiği belirlendi.



Hasarlı aracın İzmir'deki bir sanayide onarımının yapıldığını öğrenen ekipler, şüphelinin polise yakalanmamak için aracına modifiye yaptırdığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, İzmir'de tespit edilen adreste şüpheli Oruç K.'yi gözaltına alarak Konya'ya getirdi.



Şüphelinin, polisteki sorgusunda, olay günü Dönmez ve arkadaşının üzerine yürümesi üzerine sinirlenerek, olayı gerçekleştirdiğini söylediği, olaydan kısa süre önce karıştığı kaza nedeniyle plakasının olmadığını söylediği öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER