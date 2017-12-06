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‘BÖLGEDE TEDİRGİNLİK VAR’

Karapınar’ın obrukzedelerinden biri de Hüseyin Tetik. 19 Ekim’de tarlasında obruk oluşan Tetik, o günü şöyle anlatıyor: “Hasat için hazırlık yaptık. Tarlaya vardığımızda yoğun bir toz tabakasının içinden geçtik. Büyük bir çöküntü oluşmuştu. Bu bölge obruk bölgesi. Obruk oldu diye işi bırakırsak mağdur oluruz. Bölgede tedirginlik var. Obruğun kenarlarındaki bölünmeler daha da genişleyip derinleşebilir.”