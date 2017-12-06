Yeraltı suyunun, karbondioksitle birleşiminden oluşan karbonik asitin, zamanla kireç taşının yoğun olduğu toprakları çözerek yerin altında mağara oluşturması ve bir süre sonra mağaranın üzerindeki toprağın çökmesiyle oluşan huni biçimindeki dev çukura, ‘obruk’ deniyor. Konya’nın Karapınar İlçesi, ‘obruk’ların göbeğinde yer alıyor. Halk bu tehlikeyle iç içe yaşıyor. Obruklar köylerde evleri, tarlaları ve yolları saniyeler içinde yutmaya devam ediyor.
2000’LERDE YENİDEN OLUŞMAYA BAŞLADI
1960-1970 yılları arasında derinliği 7-25, çapı ise 3 ilâ 9 metre olan toplam 10 obruk oluştu. Yapılan araştırmalarda net bir sonuç alınamazken, çukur oluşumunun durmasıyla çalışmalara da son verildi. Ancak 90’lı yılların sonuna kadar obruklardan kurtulan Karapınar halkı için kâbus 2000’li yıllarda yeniden başladı. Tekrar oluşmaya başlayan büyük obruklar, bölgede panik havası yarattı.
Bölgede obruk sayısı şu an 200... Bu obrukların bazılarının yerleşim bölgelerinde. Konya’da sadece 2017 yılında 9 obruk meydana geldi. Karapınar İlçesi’ne bağlı 50 haneli, 120 nüfuslu Seyithacı Yaylası sakinleri de obruk tehlikesiyle burun buruna. Yaylanın girişindeki çitlerde asılı duran “Dikkat! Obruklara yaklaşmayın. Can güvenliğiniz açısından tehlikelidir” yazısı her şeyi anlatmaya yetiyor.
Yazının olduğu çitlerin arkasında ise geniş bir obruk, obruğun kenarında yarısı yıkılmış bir ev, içindeyse evin geri kalan yarısı göze çarpıyor. Köylüler, 6 kişiden oluşan ailenin o sırada düğünde olması nedeniyle hayatlarının kurtulduğunu anlatıyor. Döndüklerinde evlerini yerinde bulamayan aile ise yaylayı terk edip Konya’ya taşınmış. Bölge sakinleri, 2008’de bölgeye imar ve yerleşime uygunluk raporunun verildiğine de dikkat çekiyor.
‘KORKUDAN 1 HAFTA TARLAYA GİDEMEDİM’
Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan ve Zafer Samancı'nın haberine göre Seyithacı Yaylası sakini 4 çocuk babası Hüseyin İvriz obruk oluşumuna şahit oluşunu şöyle anlatıyor: “Tarlada çalışıyorduk. Toprak sallanmaya başladı. Olduğum yerde dondum kaldım. 5 metre ileride toprak içeri göçtü. Ayaklarımın altından toprağın kaydığını hissettim. toz bulutu her yeri kapladı.
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