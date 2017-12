3 | 29

Bölgede obruk sayısı şu an 200... Bu obrukların bazılarının yerleşim bölgelerinde. Konya’da sadece 2017 yılında 9 obruk meydana geldi. Karapınar İlçesi’ne bağlı 50 haneli, 120 nüfuslu Seyithacı Yaylası sakinleri de obruk tehlikesiyle burun buruna. Yaylanın girişindeki çitlerde asılı duran “Dikkat! Obruklara yaklaşmayın. Can güvenliğiniz açısından tehlikelidir” yazısı her şeyi anlatmaya yetiyor.