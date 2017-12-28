Konya'da otomobilin TIR'la çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



AA'nnı haberine göre, 54 yaşındaki Sadık K. yönetimindeki TIR, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Ladik Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı .Kazada, otomobilde bulunan 17 yaşındaki Latif Öztürk, Fatih Ertürk, Ali Latif ve 18 yaşındaki Uğur Acar yaralandı. Otomobil içinde sıkışan Uğur Acar, olay yerinde hayatını kaybetti.





Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan Fatih Ertürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Acar'ın cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılabildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Konya-Afyonkarahisar karayolu, incelemelerin ardından araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden açıldı.

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