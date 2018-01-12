Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre kaza, 9 Ocak günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Beyhekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ayşenur Ö. isimli genç kız, okul dönüşü cadde üzerindeki evlerine gittiği sırada yanındaki arkadaşı ile yolun karşısına geçmek istedi. İki arkadaş caddede akan trafikte karşıya geçmek için koştuğu sırada Ayşenur Ö'ye bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Bu anlar ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Daha sonra olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ayşenur Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşlar caddenin o noktasında sık sık kaza meydana geldiğini belirterek, hız düşürücü banket yerleştirilmesini istediler.

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