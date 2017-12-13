Konya'da polis memuru gelin, meslektaşı olan nişanlısını nikah masasına kelepçe takarak getirdi.



AA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru Öznur Ün, aynı büroda çalışan polis memuru Muhammet Yıldız ile evlendi. Tören için Selçuklu Belediyesi Nikah Salonu önüne gelen Öznur Ün, nişanlısı Muhammet Yıldız'a girişte ters kelepçe taktı.



Ün, Yıldız'ın başını eğip nikahın kıyılacağı salona götürdü. Kahkahalar arasında salona giren çifti, buradaki arkadaşları ve yakınları alkışlarla karşıladı. Öznur Ün, Muhammet Yıldız nikah masasına oturduktan sonra kelepçeyi çıkardı.





Bu kez arkadaşları tarafından birbirine kelepçelenen çiftin nikahı kıyıldı. İmzalar atıldıktan sonra kelepçeyi açan nikah memuru, evlilik cüzdanını geline teslim etti.