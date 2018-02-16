Konya'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, yakalanınca kendisini, "Ben terörist miyim? Neden bu kadar kovalıyorsunuz, anlamadım." sözleriyle savunmaya çalıştı.



Merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde devriye gezen polis ekibi, şüphe üzerine 42 SS 706 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, aracıyla Fevzi Çakmak Mahallesi'ne girdi. Yakalanacağını anlayan sürücü, 10499. Sokak'ta otomobili ve içindeki kız arkadaşını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Sürücü, bir sitenin bahçesinde polis ekiplerince yakalandı.

"BEN TERÖRÜST MİYİM?"



İsminin Erdal D. olduğu belirlenen sürücü, polislere, "Ben terörist miyim? Neden bu kadar kovalıyorsunuz, anlamadım." dedi. Sürücünün 1,20 promil alkollü olduğunun belirlendiği, daha önce aynı suçtan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Erdal D. ve araçta bulunan S.B, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Trafikten men edilen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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