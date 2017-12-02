Konya'da seyir halindeki bir otomobilden fırlayan tekerleği tekme atarak durdurdu (VİDEO)

Konya-Karapınar karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin tekerleği, yerinden çıkıp yola savruldu.

SEYİR HALİNDEKİ ARACIN TEKERLEĞİ FIRLADI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna yönelen tekerlek, girişteki bariyerlere çarpıp hızla park halindeki araçların bulunduğu bölüme ilerledi.

AKARYAKIT İSTASYONU ÇALIŞANI TEKERLEĞE TEKME ATARAK DURDURDU

Gelen tekerleği fark eden bir istasyon çalışanı, tekerleğe tekme attı. Hızını kaybeden teker iş yerinin duvarına çarptıktan sonra durdu. Tekerleği alan çalışan, aracın sürücüsüne teslim etti. Yaşananlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, lastiğin fırlayıp akaryakıt istasyonuna girmesi ve çalışanın tekme atarak durdurması yer alıyor.