Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında iki yıl öncesine dayanan husumet bulunan Abdil A. (44) ile Hasan Çakıl (53) çarşıda bulunan kahvehanede karşılaştı. Tartışmaya başlayan taraflardan Abdil A. üzerindeki tabancayı çekerek Hasan Çakıl'a 4 el ateş etti. Mermilerden 2'si Hasan Çakıl'a isabet ederken mermilerden bir tanesi de kahvehanede bulunan olayla ilgili bulunmayan Abdullah Y.'nin (36) eline isabet etti.

İHA'nın haberine göre, Hasan Çakıl olay yerinde hayatını kaybederken, elinden yaralanan Abdullah Y. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Cinayet zanlısı Abdil A.'nın olay yerinde kullandığı tabancayla polise teslim olduğu öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemelerin ardından Hasan Çakıl'ın cansız bedeni Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna Kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

konya

Silahlı kavga

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