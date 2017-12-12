Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Ilıca Mahallesi Melek Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, akraba oldukları öğrenilen Yaşar G, Ümit G, Necip G. ve Hüseyin G. silah ve bıçakla yaralandı. Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yaşar G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.