Konya'da sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Konya'da Ramazan ve Sadiye Kaya çifti sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Çiftin daha önce de aynı evde 2 kez yine sobadan çıkan gazdan zehirlenip hastanelik olduğu öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre, Ramazan (70) ve Sadiye Kaya (67) çifti yaklaşık bir ay önce oğullarının merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Güleda Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki evinde kalmaya başladı. Önceki gece kömür sobasını yakarak uyuyan çift, sabah oğulları Ömer Faruk Kaya tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cesetleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ ZEHİRLENMİŞLER

Talihsiz çiftin 2013 ve 2014 yıllarında aynı evde 2 kez sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri nedeniyle hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.