İHA'nın haberine göre olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Elmacıoğlu Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Hamza Öncüer site bahçesinde oyun oynadığı sırada havuza düştü. Çocuğunu bulamayan anne ise site içerisinde onu aramaya başladı.
Yaklaşık 15 dakika sonra çocuğunun havuzda olduğunu gören anne çığlık atarak yardım istedi. Umut Çağrı E., havuza girerek küçük Hamza'yı çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hamza Öncüer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Süs havuzunda boğularak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Hamza'dan geriye ise havuz kenarındaki ayakkabıları kaldı. Polis ekipleri küçük çocuğun boğulduğu havuzda inceleme yaptı.
"PARKTAYKEN ANNESİNİN ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDUM"
Küçük Hamza'yı havuzdan çıkaran Umut Çağrı E., "Ben dışarı çıkmıştım. Arkadaşımı bekliyordum, parktaydım. Parktayken annesinin çığlık seslerini duydum, böyle 'İmdat, yardım edin, çocuğum boğuluyor.' Ondan sonra herkes toplanmaya başladı. Bende bir anda sırtımdan çantayı attım, girdim içeriye direkt çocuğu çıkardım.
Çocuğu çıkardığımda cansızdı. Hiç kıpırdamıyordu, nefes almıyordu. Korktum, sonra ben o olayın şokuyla eve gittim. Ondan sonra üstümü değiştirip geri indim, çocuğa bakmaya geldim. Dediler ambulansa kaldırıldı, gitti çocuk. Bu sefer bende sordum yaşıyor mu, vefat mı etti diye, daha kesin bir şey yok dediler bana" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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