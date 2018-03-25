Konya'nın Karapınar ilçesinde "DKC Hayvancılık" adı altında yaklaşık bin 500 üyeden 100 milyon lira topladığı iddia edilen şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Karapınar Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
AA'nın haberine göre, ilçede yem üreticisi A.D, 2015 yılında "DKC Hayvancılık" adı altında çok ortaklı süt üretimi platformu kurdu.
Üye olmak isteyenlere, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 140 dekar arazi üzerine kurulu çiftlikte 750 sağmal inekten süt üretimi yapıldığı bilgisini veren A.D, kısa zamanda bin 500'e yakın üye topladı. A.D'nin, 13 maddelik basit sözleşme imzalayan üyelerden yüzde 35 net kar vaadiyle iki yılda 100 milyon lira topladığı iddia ediliyor.
On ay boyunca 6 bin lira verene aylık 150 lira, 7 bin lira ödeyene ise 180 lira kar taahhüt edilen "sütbank" sisteminde üyelere şubat ayından itibaren para verilmedi.
Yatırımcılarına "mali kriz nedeniyle ödemeye yapılamayacağı"nı SMS ile bildiren "DKC Hayvancılık"tan mağdurlar şikayetçi oldu. Bu süreçte "DKC Hayvancılık", üye topladığı internet sayfasını askıya aldı.
Konya'da yaşayan bir üye ise 28 inek kiraladığı sistemden parasını alamadığı için polise başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, onlarca BİMER başvurusuyla hakkını arayan yatırımcıların da şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Emniyetin yaptığı araştırmada, ilçede 12 işletmenin "sütbank" modeliyle çalıştığı tespit edildi. Şikayete konu olan "DKC Hayvancılık"ın faaliyetlerini inceleyen ekipler, yaşanan mağduriyete ilişkin rapor hazırladı. Yapılan çalışmada, her sözleşmede en az 3 ineğin kiralandığı, bin 500 üyeden toplam on bin civarında sağmal ineğin olması gerektiği hesaplandı.
BİR İNEK 60 KİŞİYE KİRALANMIŞ
Üyelere kiralanan ineklerin kulak küpesi ve sigorta poliçesi numarasının verilmediği ortaya çıktı. "DKC Hayvancılık" adına faaliyetine devam eden çiftlikte ise 134 ineğin bulunduğu, bir ineğin 60 kişiye kiralandığı belirlendi.
Sistemin yeni üyelerin paralarıyla önceki yatırımcıların parasını ödediği, böylelikle yatırımcı toplamaya devam ettiği bildirildi. Karapınar Cumhuriyet Savcılığı, emniyetin raporunun ardından soruşturma başlattı. Yurt içi ve yurt dışından organizasyona katılan mağdurlar ise sosyal medya üzerinden örgütlenerek, paralarının iadesini istiyor.
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