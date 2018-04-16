Konya'da, minibüs sürücüsü M.G., trafikte tartıştığı belediye otobüsü şoförü F.Y.'ı dövüp, camını kırdığı otobüse tabancayla ateş açtı. M.G., polis tarafından gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre olay, saat 01.00 sıralarında, Turgut Reis Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. M.G., yönetimindeki minibüsle giderken, belirlenemeyen nedenle belediye otobüsünün şoförü F.Y. ile tartıştı. M.G., iddiaya göre, bir süre kırmızı ışıkta bekleyip, hareket ettikten sonra aracını F.Y.'ın önüne kırdı. Minibüsten inen M.G., F.Y.'ı da araçtan indirip, dövdü. M.G., camını kırdığı otobüse de tabancayla ateş açtı. Saldırgan, F.Y.'ın polisi aramak istemesi üzerine elinden cep telefonunu alıp, kırdı. M.G., yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Belediyede çalışan işçileri evlerine bıraktıktan sonra dönmek üzereyken, olayın meydana geldiğini anlatan otobüs şoförü F.Y., ''Trafik ışıklarında durduk. Sonra tekrar hareket etti ve önümde aniden durdu. Aracı sıkıştırdı. Minibüsten inip, tabancayla ateş etti. Bana saldırdı, kıyafetlerimi yırttı, telefonumu yere vurup, parçaladı. Beni dövdü. Şu an titriyorum, olayın şokunu atamadım. Otobüsün camını kırdı'' dedi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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