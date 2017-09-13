Konya'da eşi ve eşinin iş arkadaşının boğazlarını keserek öldüren Mısır uyruklu zanlı 3 yaşındaki oğlunu alıp kayıplara karışıtı. Katil zanlısı koca Gaziantep'e giderken gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre, korkunç olay gece saat 22:30 sıralarında yoğun olarak yabancı uyrukluların yaşadığı merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Suriyeli mültecilerin işlettiği lokantada bulaşıkçı olarak çalışan 51 yaşındaki Cezayir uyruklu Fatıma Boumendıl akşam namazını kılmak için lokantanın hemen yanında bulunan ve arkadaşı olan 42 yaşındaki evli ve 1 çocuk annesi Mısırlı Sanaa Mımı Abdelrahman M.'nin yaşadığı eve gitti. Fatıma Boumendıl'ın uzun süre geri dönmemesi ve cep telefonuna da bakmaması üzerine şüphelenen iş arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri çaldıkları kapının uzun süre açılmaması üzerine çilingir yardımı ile kapıyı açtı. Eve giren polis ekipleri iki kadının boğazları kesilmiş cesetleri ile karşılaştı.



3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU İLE KAÇARKEN YAKALANDI

Hemen harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şebe Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri lokantada çalışanların tek tek ifadelerini aldı. İki çalışan akşam saatlerinde Sanaa Mımı Abdelrahman M.'nin eşi 40 yaşındaki Amrmohamed İ.M.'nin eve geldiğini ve yaklaşık 1 saat sonra 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak binadan çıktığını söyledi. Çalışmalarını kaçak koca üzerine yoğunlaştıran polis, şüphelinin otogara gittiğini ve Gaziantep otobüsüne bilet aldığını tespit etti. Polisin Amrmohamed İ.M.'nin eşkali ve kimlik bilgilerini yol güzergahındaki ekipler ile paylaşmasının ardından şüphelinin kaçtığı otobüs tespit edilerek otobüs şoförü ile irtibata geçildi. Yolcu alma bahanesi ile durdurulan otobüse yolcu olarak binen polis şüpheliyi gözaltına aldı.



'BOŞANACAĞINI SÖYLEYİNCE ÖLDÜRDÜM'

Amrmohamed İ.M.'nin ilk ifadesinde "Son zamanlarda sık sık kavga ediyorduk. Eve gelidiğimde tekrar benimle tartşmaya başladı. Boşanacağını söyleyince deliye döndüm. Diğer kadını da kavgayı ayırmak isterken yaraladım sonra onu da öldürmeye karar verdim. Herşey bir anda oldu. Bu sırada çocuk yan odadaydı. Onu da alıp kaçtım" dediği öğrenildi.