Konya'da 223 kilo olan obezite hastasının geçirdiği mide ameliyatı sonrası 1 yılda 100 kilo vermesi hedefleniyor.

İHA'nın haberine göre; hastaneye en üst seviye (süper morbid 155 kg ve üstü) obezite hastalığı ile başvuran 37 yaşındaki Serter Kılıç'a kapalı tüp mide ameliyatı yapıldı. 223 kilo olan Serter Kılıç'ın ameliyattan sonra 1 yılda 100 kilo vermesi hedefleniyor. Ameliyat hakkında bilgi veren Genel Cerrah Op. Dr. Süleyman Kargın, hastasının yaşayacağı kilo kaybıyla yeniden hayata dönmesine yardımcı olacaklarını söyledi. Op. Dr. Kargın, "Hastamız 37 yaşında. Bize geldiğinde 223 kiloydu. Bizim yaptığımız tetkiklerde yüksek düzeyde kolesterolleri ve yüksek derece insülin derecesine sahipti. Son dönemlerde artan kilolarından muzdarip olmuş ve tekrarlayan diyetlerle başarılı olmaması üzerine bize obezite cerrahisi için başvurdu. Yaklaşık 3 gün önce ameliyatımız başarılı bir şekilde geçti. Bugün taburcu etmeyi planlıyoruz. Bu tip hastalarda yüksek kiloya rağmen belki de korkulan şeyler bizim hastamızda başımıza gelmedi. Bundan sonraki süreçte de yeni bir hayat kazandırmış olduk. İnşallah 1 yıl süreçte de yaklaşık bir 100 kilo verdirerek yeni bir hayata kavuşturacağız. Bunun yanında sadece bir kilo kaybı değil, kolesterolünden, insülin direncinden ve sağlıklı bir şekilde yeniden hayata dönmesine yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.



"ERKEN MÜDAHALE İLE İLERİDEKİ HASTALIKLARDAN KORUMUŞ OLDUK"

Yaptıkları ameliyatın erken dönemde yapılmış olmasının ileride iyi sonuçlar doğuracağını belirten Op. Dr. Kargın, "Hastamızda artan kilolar ile yürüme problemleri ve diz problemleri ortaya çıkmak üzereydi. Öyle olduğu halde ameliyat daha riskli olabilirdi. Bu kadar kiloya rağmen bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Hiçbir problemi olmamış olsa bile şu aşamadaki yaptığımız cerrahi ile ileride karşılaşabileceği kalp riskleri, obezitenin diğer problemleri tansiyon, şeker hastalığı gibi problemlerden de korumuş olduk. Bu aşamada obezite cerrahisi artık gündemimizde tamamen popüler hale gelmiştir ve hastalığa bağlı tecrübelerimiz arttığı için hastalığa bağlı ölümler de çok düşük olmaktadır. Süper obez grubundaki hastalarda bile yapılabilecek ameliyatlardan sonra hastalık çok ciddi şekilde gerilemekte. Ciddi sonuçlar almaktayız. İnşallah Serter Bey'de de bu sonucu beklemekteyiz. Alınacak sonuçla hastalık sadece kilo vermek değil, diğer hastalıklardan da kurtulmuş olacak" dedi.

Ameliyat sonrası tedavinin önemine vurgu yapan Op. Dr. Kargın, hastanın ilerleyen dönemlerde de takip edileceğini sözlerine ekledi.



"İÇİMDE DEVAMLI YEME HİSSİ VARDI"

Serter Kılıç ise, 7 yaşında bir rahatsızlık nedeniyle kullandığı kortizonlu ilaçların kilo artışına neden olduğunu ve yeme hissini durduramadığını anlattı. Kılıç, "Yaşım ilerledikçe kilom arttı, durduramadık. Sürekli artış gösterdiği için en son çare bu tip ameliyatları araştırdık. Ben 223 kilo olarak Süleyman Bey'e başvurdum. Ekibine güvendiğimiz için kendimizi teslim ettik. Şu anda gayet rahatım. Ameliyatım başarılı geçti. Süper morbid obezite sınıfındayım, yani en son seviyedeyim. İçimde durdurulamayan bir yeme hissi, açlık olayı vardı. Ameliyata karar verme sürecim 2 yılı buldu" dedi.

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