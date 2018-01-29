Konya'da yaşlı bir adamın, yardım talebi üzerine evine bırakmak için otomobiline aldığı karı-koca tarafından gasp edildiği iddia edildi.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Cemil N. otomobili ile Piri Esad Caddesi üzerinde seyir halindeyken Karatay Belediyesi önünde bulunan 21 yaşındaki Büşra Y. ile 23 yaşındaki Ali Y.'nin elini kaldırarak yardım istediğini gördü. Bunun üzerine aracını durduran Cemil N., hava şartlarından dolayı kendilerini eve bırakması konusunda yardım isteyen genç çifti aracına aldı. Karı kocanın Baba Sultan Sokak'ta oturduklarını söylemesi üzerine sürücü Cemil N., adrese doğru hareket etti.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYITLARI VAR

Sokağa gelindiğinde Ali Y., sürücü Cemil N.'nin boğazına bıçak dayayarak cebindeki 110 lira ile parmağındaki yüzüğü aldı. Şüpheli karı-koca daha sonra araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından en yakın polis merkezine giderek müracaatta bulunan Cemil N., başından geçen olayı anlatarak şahısların eşkalini verdi. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olaydan sonra kaçan şüpheliler Ali Y. ile eşi Büşra Y. meram ilçesi Furkan Dede Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli karı koca ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Büşra Y. ile Ali Y.'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve ardından da resmi nikah kıydıkları öğrenildi.

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