Konya'da yol ortasında bacakları parçalanmış halde bulunan cesedin, Sarayönü ilçesinde ikamet eden ve ailesi tarafından arandığı öğrenilen Orhan Yangöz'e ait olduğu belirlendi.

İHA'nın haberine göre olay, 16 Eylül günü saat 04.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Yol ortasında kanlar içerisinde yerde yatan kişiyi gören sürücüler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermişti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 45 yaşlarındaki kişinin öldüğünü tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, iki bacağının parçalandığı belirlenen ve bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde durulan kişinin cesedini kimliğini belirlenmek üzere Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Polis tarafından yapılan çalışma sonucunda cesedin, Sarayönü ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesinde ikamet eden Orhan Yangöz'e ait olduğunu belirlendi. Bir gün önce evden ayrılan Orhan Yangöz'ün ailesi tarafından da arandığı ortaya çıktı. Çalışmaların sonucunda kimliği belirlenen Orhan Yangöz'ün kaza sonucu hayatını kaybettiği ise ailesine haber verildi. Diğer taraftan otopsi işlemlerinin ardından Yangöz'ün cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.