Konya'nın Karapınar ilçesinde yolcu otobüsü ile pancar yüklü tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Selaattin Kılınç'ın kullandığı otobüs, Karapınar-Ereğli karayolunun 23. kilometresinde Muharrem Birer idaresindeki pancar yüklü tırla çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan ve ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 21 kişiden biri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Otobüsteki yolculardan biri, açıklamada, aracın arka tarafında uyurken bir anda ses ve sarsıntıyla uyandığını belirterek, "Otobüs biraz ilerledikten sonra şarampole devrilmek üzereyken durdu. Kapıları açmaya çalıştık. Daha sonra ise otobüsten çıktık. Yaralananlar vardı. Daha sonra ise ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor.