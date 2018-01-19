Konya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.



AA'nın haberine göre, Bedih Üzmelih idaresindeki yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 kişi yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 7'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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