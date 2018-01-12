Konya'da zehirlenme şüphesi!

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda bir grup öğrenci pasta yedi. Bir süre sonra 10 öğrencide karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı.

AA'nın haberine göre, okul idarecilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından öğrencileri ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırdı.

Tedavi altına alınan 10 öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Pastadan alınan örneğin, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

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