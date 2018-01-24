Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 yaşındaki Eslem Sena Uyanık hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 GN 733 plakalı TIR, Ilgın-Konya karayolunun 15. kilometresinde, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Arkadan gelen 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü de TIR'a çarptı.

Yaralılara yardım etmek için duran 41 AC 008 otomobile de arkadan gelen 68 S 3021 plakalı midibüs çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan 5 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu buradan çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre, kazayı yara almadan atlatan otobüsteki bir yolcu, "Biz geldik, tır yolun ortasında duruyordu. Biz sağa doğru kaçtık. Sonra yolu izliyordum, yaralıları gördüm, biz de yardıma koştuk, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yedek otobüs gelecek, devam edeceğiz" dedi.

YARALANAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Kaza yerinde yardım etmek için duran ailenin 5 yaşındaki çocuğu Eslem Sena Uyanık ise Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen ağır yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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